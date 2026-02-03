Inter Juve a porte chiuse? Il club nerazzurro attende la pena per il petardo su Audero Le ultime

L’Inter aspetta di conoscere la decisione ufficiale sulla sanzione dopo l’episodio del petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Juventus. La questura ha aperto un’indagine, e i nerazzurri potrebbero essere costretti a giocare le prossime gare a porte chiuse. La società sta seguendo da vicino la situazione, che potrebbe portare a multe o altre misure disciplinari. Intanto, i tifosi aspettano di capire se il derby si disputerà senza pubblico.

Inter Juve a porte chiuse? Il club nerazzurro attende la pena per il petardo su Audero. Si attende la decisione finale del Giudice Sportivo. L’ombra delle porte chiuse si allunga sul prossimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus, sebbene al momento l’ ipotesi di uno stadio deserto non sia la più accreditata. Gli occhi del mondo sportivo sono puntati sulla decisione del Giudice Sportivo, attesa per domani, in merito ai gravissimi incidenti avvenuti a Cremona. Tutto ruota intorno al referto arbitrale: nonostante il petardo lanciato dal settore ospiti sia esploso a pochi centimetri da Emil Audero, il portiere grigiorosso è riuscito a concludere la gara, mettendo al riparo il risultato da possibili sconfitte a tavolino o penalizzazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere nerazzurro Audero è stato colpito da un petardo lanciato dagli spalti.

Un ultrà dell’Inter ha lanciato un petardo contro il portiere Audero e ora si trova in ospedale sotto sorveglianza.

