Inter e Viminale vietano trasferte tifosi nerazzurri fino al 23 marzo**

L’Inter e il Viminale hanno deciso di vietare le trasferte dei tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. La decisione arriva dopo alcune situazioni di tensione nelle partite recenti. I tifosi non potranno più seguire la squadra in trasferta almeno fino a quella data, per evitare problemi di ordine pubblico. La società ha confermato il provvedimento, che riguarda tutte le partite fuori casa in programma nelle prossime settimane.

L’Inter e il Viminale hanno deciso di vietare le trasferte dei tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. Il provvedimento è stato attivato dopo un episodio avvenuto durante la partita tra Inter e Cremonese, in cui un tifoso ha lanciato un petardo verso Emil Audero, portiere della Cremonese. La misura, adottata dal ministro dell’Interno, riguarda anche la vietazione della vendita di biglietti per tali spettacoli ai residenti in Lombardia. L’obiettivo è garantire ordine e sicurezza pubblica, prevenendo comportamenti che possano mettere a rischio lo svolgimento normale delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Curva Nord Inter in trasferta contro Parma , 07/01/2026

