**Inter e Viminale vietano trasferte tifosi nerazzurri fino al 23 marzo**
L’Inter e il Viminale hanno deciso di vietare le trasferte dei tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. La decisione arriva dopo alcune situazioni di tensione nelle partite recenti. I tifosi non potranno più seguire la squadra in trasferta almeno fino a quella data, per evitare problemi di ordine pubblico. La società ha confermato il provvedimento, che riguarda tutte le partite fuori casa in programma nelle prossime settimane.
L’Inter e il Viminale hanno deciso di vietare le trasferte dei tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. Il provvedimento è stato attivato dopo un episodio avvenuto durante la partita tra Inter e Cremonese, in cui un tifoso ha lanciato un petardo verso Emil Audero, portiere della Cremonese. La misura, adottata dal ministro dell’Interno, riguarda anche la vietazione della vendita di biglietti per tali spettacoli ai residenti in Lombardia. L’obiettivo è garantire ordine e sicurezza pubblica, prevenendo comportamenti che possano mettere a rischio lo svolgimento normale delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Inter Viminale
Petardo Audero, linea dura del Viminale: trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo. Derby escluso
Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.
Petardo Audero, pugno duro del Viminale: trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, stop ai residenti in Lombardia. Salvo il derby
Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.
Curva Nord Inter in trasferta contro Parma , 07/01/2026
Ultime notizie su Inter Viminale
Il Viminale vieta le trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzoLa decisione a seguito dei gravi disordini che si sono verificati nel corso dell’incontro di Serie A che si è disputato a Cremona ... ilsole24ore.com
Inter, Viminale vieta le trasferte a tifosi nerazzurri fino al 23 marzo(Adnkronos) - Stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter dopo il petardo lanciato da un tifoso nerazzurro contro Emil Audero, portiere della Cremonese, nel match disputato a Cremona nell'ultima giorn ... msn.com
#Audero, il #Viminale vieta le trasferte per gli interisti fino al 23 marzo (e non per tutta la stagione) Lo riporta SportMediaset. Decisione piuttosto blanda. Resta escluso dalle misure l'incontro Milan-#Inter dell'8 marzo https://www.ilnapolista.it/2026/02/audero-il-v - facebook.com facebook
Petardo ad Audero, la decisione del Viminale: vietata trasferta a tifosi Inter fino a... x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.