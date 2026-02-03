L’Inter aveva già messo le mani su Curtis Jones del Liverpool, trovando l’accordo per un prestito secco. Poi, all’improvviso, il club ha deciso di lasciare perdere il giocatore e di non portarlo in nerazzurro. Restano invece in squadra Frattesi e altri ancora, ma la trattativa con Jones si è fermata all’ultimo momento.

L’ Inter aveva trovato l’intesa con Curtis Jones per un prestito secco. Il centrocampista, come raccontato dal Corriere dello Sport, era stato proposto direttamente dal Liverpool e l’accordo con il giocatore era stato raggiunto. Poi il dietrofront: i Liverpool hanno fermato tutto all’ultimo per non accorciare la rosa e per le incognite legate al contratto in scadenza nel 2027. Lo stop ha avuto conseguenze immediate. Senza l’arrivo dell’inglese, l’Inter ha congelato il mercato in uscita e tolto dal tavolo Davide Frattesi, che era pronto al trasferimento al Nottingham Forest. Incastri saltati, strategia rivista sul filo di lana. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter, domino di mercato: salta Jones, Frattesi resta

Approfondimenti su Inter Juventus

L’Inter ha deciso di fermarsi sul mercato.

L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Calciomercato 2026: news, trattative e indiscrezioni del 31 gennaio; ? Maignan-Milan OGGI, Li?ina-Juve e NO Jones-Inter: il mercato di oggi ?; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Romano: Inter, ecco la verità su Dumfries, Jones e Frattesi: cosa sta succedendo.

Il mercato impossibile dell’Inter: offerte ridicole per non prendere nessunoLookman, Konè, Cancelo, Perisic, Diaby, Jones: la lunga lista di obiettivi irraggiungibili del mercato nerazzurro ... ilfattoquotidiano.it

Calciomercato ribaltato Inter su Jones, Frattesi in partenza, Immobile sorprende.Trattativa in stalloLa trattativa tra Inter e Liverpool per Curtis Jones vive una fase di stallo che rischia di protrarsi oltre le aspettative dei d ... assodigitale.it

Domino di mercato in casa #Inter Frattesi al Nottingham Forest solo con l’arrivo di Jones dal Liverpool, ma la trattativa si raffredda: ultime ore decisive. #Calciomercato x.com

Effetto-domino di mercato: Mastantuono all'Inter grazie a Nico Paz L’Inter, grazie ai movimenti legati a Nico Paz, potrebbe arrivare a Franco Mastantuono. Le notizie più recenti dipingono proprio questo scenario, e i dati che emergono dalle fonti confermano u - facebook.com facebook