Inter domino di mercato | salta Jones Frattesi resta
L’Inter aveva già messo le mani su Curtis Jones del Liverpool, trovando l’accordo per un prestito secco. Poi, all’improvviso, il club ha deciso di lasciare perdere il giocatore e di non portarlo in nerazzurro. Restano invece in squadra Frattesi e altri ancora, ma la trattativa con Jones si è fermata all’ultimo momento.
L’ Inter aveva trovato l’intesa con Curtis Jones per un prestito secco. Il centrocampista, come raccontato dal Corriere dello Sport, era stato proposto direttamente dal Liverpool e l’accordo con il giocatore era stato raggiunto. Poi il dietrofront: i Liverpool hanno fermato tutto all’ultimo per non accorciare la rosa e per le incognite legate al contratto in scadenza nel 2027. Lo stop ha avuto conseguenze immediate. Senza l’arrivo dell’inglese, l’Inter ha congelato il mercato in uscita e tolto dal tavolo Davide Frattesi, che era pronto al trasferimento al Nottingham Forest. Incastri saltati, strategia rivista sul filo di lana. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Inter Juventus
Inter, doppio stop sul mercato: saltano Diaby e Jones, Frattesi ora resta
L’Inter ha deciso di fermarsi sul mercato.
Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries
L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato.
Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi
Ultime notizie su Inter Juventus
