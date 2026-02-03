Inter arrestato ultras che ha lanciato il petardo contro Audero | non è l’uomo ricoverato
Un ultras dell’Inter di 19 anni è stato arrestato dalla Digos dopo aver lanciato un petardo contro il portiere Audero durante la partita tra Cremonese e Inter. L’arresto arriva nel pieno della partita e l’episodio non ha coinvolto direttamente il portiere, che è rimasto in campo e non ha avuto bisogno di cure. La polizia ha identificato il giovane ultras appartenente ai Viking e ha messo subito in atto le procedure di fermo. La partita è proseguita senza ulteriori incidenti, ma l’episodio ha scosso tifoserie e add
Il caso di Cremonese-Inter regala nuovi colpi di scena: è stato arrestato dalla Digos un ultras 19enne della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking. Il tifoso è accusato di aver lanciato il petardo che durante la partita di domenica ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero. Non si tratta del tifoso residente a Cesena, ora ricoverato in ospedale per aver perso tre dita, membro dell’Inter Club San Marino, che era in possesso di un altro petardo, scoppiato in quei minuti concitati. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno a Milano, Francesco Cajani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
