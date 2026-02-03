Inter arrestato ultras che ha lanciato il petardo contro Audero | non è l’uomo ricoverato

Un ultras dell’Inter di 19 anni è stato arrestato dalla Digos dopo aver lanciato un petardo contro il portiere Audero durante la partita tra Cremonese e Inter. L’arresto arriva nel pieno della partita e l’episodio non ha coinvolto direttamente il portiere, che è rimasto in campo e non ha avuto bisogno di cure. La polizia ha identificato il giovane ultras appartenente ai Viking e ha messo subito in atto le procedure di fermo. La partita è proseguita senza ulteriori incidenti, ma l’episodio ha scosso tifoserie e add

Il caso di Cremonese-Inter regala nuovi colpi di scena: è stato arrestato dalla Digos un ultras 19enne della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking. Il tifoso è accusato di aver lanciato il petardo che durante la partita di domenica ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero. Non si tratta del tifoso residente a Cesena, ora ricoverato in ospedale per aver perso tre dita, membro dell’Inter Club San Marino, che era in possesso di un altro petardo, scoppiato in quei minuti concitati. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno a Milano, Francesco Cajani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.

La polizia ha arrestato un 19enne tifoso dell’Inter, appartenente ai gruppi ultras della Curva Nord, che domenica ha lanciato un petardo contro il portiere Emil Audero a Cremona.

Petardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito

Arrestato il tifoso dell'Inter che avrebbe lanciato il petardo ad Audero: è un 19enne, membro dei VikingNovità sul caso di Cremona: un tifoso nerazzurro arrestato e un altro in ospedale, tutto quello che c'è da sapere.

La Polizia di Cremona ha arrestato il responsabile del lancio del petardo contro #Audero : ecco chi è l'ultrà dell' #Inter colpevole del gesto

Arrestato il tifoso dell'Inter del petardo lanciato contro Audero: picchiato dagli altri tifosi, ha perso alcune dita