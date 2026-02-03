A Milano, il regista Darren Aronofsky ha parlato di intelligenza artificiale e dei rischi che comporta. Ha detto che gli strumenti dell’AI stanno arrivando e che, se non ci si muove per controllarli, qualcun altro lo farà al posto nostro. La sua intervista ha riacceso il dibattito sui cortometraggi che ha realizzato sulla Rivoluzione americana, che stanno facendo discutere molto. In molti si chiedono cosa significhi davvero questa tecnologia e come possa cambiare il nostro modo di vivere e lavorare. Aronofsky ha messo in guardia, invitando

Milano, 3 febbraio 2026 – Darren Aronofsky lo ha detto piuttosto chiaramente: "The tools are coming. If we don’t shape these tools, somebody else will" – “Gli strumenti stanno arrivando. E se non saremo noi a dargli una forma, lo farà qualcun altro”. Perciò prendiamo il 250° anniversario dell' Indipendenza americana, lo studio di produzione Primordial Soup, basato sull’IA e fondato dal regista nel 2025, gli strumenti messi a disposizione da Google DeepMind e le voci – non individuate – di attori iscritti al sindacato Sag-Aftra ed ecco approdare sul profilo Youtube del Time ‘ On this day.1776 ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intelligenza artificiale, perché i corti sulla Rivoluzione americana di Aronofsky fanno così discutere

Approfondimenti su Rivoluzione Americana

Darren Aronofsky torna in scena con un nuovo progetto: si cimenta nell’animazione grazie all’intelligenza artificiale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rivoluzione Americana

Argomenti discussi: Intelligenza artificiale a scuola: perché è urgente formare i docenti; Quando l’AI decide: perché il vero nodo dell’intelligenza artificiale è la leadership; Perché i paesi più giovani sono più ottimisti sull'intelligenza artificiale; Cisco: perché privacy, dati e Intelligenza Artificiale stanno convergendo.

Intelligenza artificiale e la differenza tra fare bene un compito e imparare a fare bene un compito. Il rischio della pigrizia metacognitivaIn molte scuole e università l’intelligenza artificiale è entrata prima delle regole. Gli studenti la usano perché è disponibile, rapida, spesso gratuita. I dati raccolti Digital Nell'Education Outloo ... orizzontescuola.it

Intelligenza artificiale fisica: cos’è e perché trasformerà aziende e PAIntelligenza artificiale fisica: mercati, livelli di autonomia, workflow end-to-end, caso Moxi e regole su sicurezza ed etica. agendadigitale.eu

Un luogo digitale dedicato all’Intelligenza Artificiale, in cui non si entra con un profilo umano. È il primo esperimento virale e sta già dividendo l’opinione pubblica Leggi l'articolo #IntelligenzaArtificiale - facebook.com facebook

L’Intelligenza Artificiale è una grande opportunità… ma può essere usata anche per ingannare. DIGI, la tua amichevole guida nel mondo digitale, ti spiega cosa riconoscere e come difenderti: Scopri il progetto su regione.piemonte.it/web/comunicazi… #digital x.com