Integrazioni orarie e progressioni 83 dipendenti del Comune firmano i nuovi contratti

Domani alle 9.30, nella sala Blasco del palazzo comunale di via Roma, 83 dipendenti del Comune di Sciacca firmeranno i nuovi contratti di lavoro. La cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco Fabio Termine, dell’assessore alle Risorse umane Fabio Leonte e del segretario comunale. È un passo importante per i dipendenti, che vedono riconosciuti i loro diritti con nuove integrazioni orarie e progressioni di carriera.

Saranno firmati domani i nuovi contratti di lavoro per 83 dipendenti del Comune di Sciacca. L'appuntamento è fissato alle 9,30 nella sala Blasco del palazzo comunale di via Roma, alla presenza del sindaco Fabio Termine, dell'assessore alle Risorse umane Fabio Leonte, del segretario comunale.

