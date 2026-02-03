Iniziata la potatura delle alberature lungo la via Roma

Questa mattina sono iniziati i lavori di potatura degli alberi in via Roma a Camaiore. Gli operai stanno intervenendo su tutti e cento i tigli lungo la strada. L’obiettivo è mantenere gli alberi sani e in sicurezza, garantendo la tutela del patrimonio arboreo del Comune.

CAMAIORE Via alla potatura delle alberature in via Roma a Camaiore. L'intervento interesserà tutti e cento i tigli presenti lato strada, nell'ottica della manutenzione e della salvaguardia del patrimonio arboreo presente sul territorio comunale. Per permettere l'esecuzione in sicurezza dell'intervento, la viabilità in via Roma sarà oggetto di divieto di transito limitatamente ai tratti via via oggetto di intervento: Oggi: tratto da piazza Romboni (Prado) alla rotatoria nei pressi del Sigma; domani e giovedì: tratto da Rotatoria del Sigma a via Rosi da venerdì 6 a lunedì 9: tratto da via Rosi all'incrocio con via Bellosguardo Gli interventi si svolgeranno indicativamente nella fascia oraria dalle 8 alle 17, salvo variazioni dovute a condizioni meteo o esigenze operative.

