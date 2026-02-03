Inizia l' Olimpiade di Mattarella | Milano Cortina si inaugura nel segno del Presidente

Questa mattina il Presidente Mattarella ha preso parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo aver visitato Palazzo Marino e la Scala, si è incontrato con alcuni ospiti, tra cui Kirst Coventry. L’evento si svolge in un clima di festa, con i primi atleti già in pista e il pubblico che si prepara a vivere giorni di gare e spettacoli.

È l’Olimpiade di Sergio Mattarella: Milano Cortina 2026 si inaugura nel segno del Presidente della Repubblica. Nel primo giorno della settimana che conduce all’apertura dei XXV Giochi invernali e alle prime gare, è lui - grande appassionato di sport - a tener banco. C’è un silenzio irreale quando il corteo presidenziale, alle 17.25, approda in Piazza della Scala, nel cuore del capoluogo lombardo. La zona non è solo chiusa al traffico: è interdetta anche ai pedoni. Un quadrilatero blindato: i negozi sprangati, le saracinesche abbassate. Pioviggina e il buio, coi lampioni ancora spenti, sta per prendere il sopravvento sulla (poca) luce del giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inizia l'Olimpiade di Mattarella: Milano Cortina si inaugura nel segno del Presidente Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record Milano e Cortina si preparano ad accogliere i Giochi Olimpici invernali. Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto la tregua» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Programma e risultati; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Coppa del Mondo: Goggia chiude l'avvicinamento all'Olimpiade con il secondo posto nel super-G di Crans-Montana. Olimpiadi Milano-Cortina: Amsa inizia la rimozione dei cestini per ragioni di sicurezzaIn occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina, la città di Milano adotta misure straordinarie per tutelare l’ordine pubblico. Seguendo le direttive della Prefettura, Amsa ha dato il vi ... ecoincitta.it Milano-Cortina, a Malpensa l'avventura comincia con un pass: in aeroporto un'ondata di bagagli fuori misura per le stelle dell’OlimpiadeArrivano le prime delegazioni: venerdì sono atterrate la squadra americana del Freestyle seguita dalla nazionale di hockey femminile. Dallo scalo varesino passeranno circa 800 atleti ... milano.corriere.it Primo caso doping ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 a quattro giorni dalla cerimonia di apertura - facebook.com facebook #Sinner, il messaggio per gli atleti italiani a #MilanoCortina: "L'atmosfera sarà incredibile" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.