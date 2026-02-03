Inizia la prima fase di Cia Talent | un percorso per valorizzare giovani professionalità e competenzeFOTO

Questa mattina a Chieti è partita la prima fase di Cia Talent, un progetto di Cia Agricoltori Italiani Chieti-Pescara. L’obiettivo è aiutare giovani professionisti a entrare nel settore e far crescere le competenze. Il percorso mira a offrire nuove opportunità ai talenti emergenti e rafforzare l’organizzazione con idee fresche. La prima fase si svolge tra incontri e attività pratiche, con l’intento di mettere in contatto giovani e imprese agricole locali.

È ufficialmente partita la prima fase di Cia Talent, il progetto promosso da Cia Agricoltori Italiani Chieti-Pescara con l'obiettivo di valorizzare i talenti e favorire l'ingresso di nuove professionalità all'interno dell'organizzazione.La fase iniziale del percorso prevede un programma.

