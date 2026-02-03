Dopo l’allenamento di oggi alla Continassa, il turco Yildiz ha continuato a lavorare a parte e la sua partecipazione contro l’Atalanta non è sicura. Le sue condizioni rimangono incerte, e il club valuta se rischiarlo o meno per la prossima partita.

di Francesco Spagnolo Infortunio Yildiz, il giocatore anche oggi si è allenato a parte e la sua presenza contro l’Atalanta resta in forte dubbio. Le ultime sul turco. La Juventus si prepara alla sfida contro l’Atalanta, ma l’atmosfera al centro sportivo bianconero è condizionata da una notizia che tiene in ansia lo staff tecnico e i tifosi: le condizioni di Yildiz. Il numero 10 bianconero è uscito a fine primo tempo contro il Parma a causa di un sovraccarico muscolare. Il calciatore anche oggi non si è allenato con i compagni, ha svolto una seduta personalizzata focalizzata sul recupero. Questo stop precauzionale suggerisce che il problema fisico avvertito nei giorni scorsi non sia ancora stato smaltito del tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz: ultimissimi aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi alla Continassa. Come sta il turco

