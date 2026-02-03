Infortunio Yildiz | niente allarme ma prudenza massima I tempi di recupero e chi lo sostituisce

La Juventus ha annunciato che l’infortunio di Yildiz non desta preoccupazioni, ma il tecnico Spalletti chiede massima prudenza. Il giovane giocatore si è fatto male in allenamento, ma ancora non si conoscono i tempi di recupero. La società preferisce aspettare prima di definire chi prenderà il suo posto in squadra. Per ora, niente allarme, ma la cautela resta d’obbligo.

Infortunio Yildiz: niente allarme ma prudenza massima. Spalletti non vuole prendersi rischi. Quando può rientrare e chi lo sostituisce. La gestione di Kenan Yildiz si è trasformata, nel giro di poche ore, da un allarme rosso a una pianificazione oculata e serena. Dopo i timori emersi durante il primo tempo di Parma, dove il numero 10 era stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio all’adduttore, il clima alla Continassa è radicalmente cambiato. I controlli effettuati ieri hanno infatti confermato l’ottimismo iniziale: nessuna lesione muscolare, solo un affaticamento che richiede cautela ma non lunghi stop. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L’infortunio di Neres preoccupa il Napoli, con la possibilità di un intervento chirurgico che potrebbe prolungare i tempi di recupero.

