Infortunio Yildiz escluse lesioni | ce la fa per l’Inter?

In casa Juventus arrivano le prime notizie dopo l’infortunio di Kenan Yildiz. Il giocatore si era fermato durante la partita contro il Parma, uscendo dal campo per un fastidio all’adduttore. Ora, però, le visite hanno escluso lesioni serie e il giovane attaccante sembra poter tornare in campo presto. La squadra spera di riaverlo a disposizione già nelle prossime partite.

Infortunio Yildiz. Arrivano notizie rassicuranti in casa Juventus sulle condizioni di Kenan Yildiz. Il giovane talento bianconero aveva destato qualche preoccupazione dopo essere rimasto in campo soltanto per un tempo nella sfida di Parma, costretto a uscire a causa di un fastidio all’adduttore. Nelle ore successive, però, l’allarme è rientrato. Dalla Continassa filtra infatti ottimismo: gli esami svolti hanno escluso qualsiasi lesione muscolare. Il problema accusato al Tardini non è nulla di grave e già il giorno successivo il calciatore turco mostrava segnali di miglioramento, facendo tirare un sospiro di sollievo allo staff tecnico e medico bianconero.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Yildiz Infortunio

Ultime notizie su Yildiz Infortunio

