Influencer ferma l' auto in tangenziale per scattare una foto | sui social è pioggia di critiche
Una influencer napoletana ha fermato l’auto in tangenziale per scattare una foto da pubblicare sui social. La scena ha attirato molte critiche online, perché mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri per un selfie non piace a nessuno. La ragazza si è fermata nel traffico, creando disagi e rischi inutili. La sua azione ha scatenato un’ondata di commenti duri, con molti che chiedono più senso di responsabilità da parte di chi lavora sui social.
Ha fermato l'auto in tangenziale per scattare una foto da postare poi sui social. La protagonista della vicenda è una influencer napoletana. La donna, in particolare, ha fermato la propria auto in una piazzola situata tra un’entrata in tangenziale e le corsie di scorrimento, postando poi lo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
