Influencer ferma l' auto in tangenziale per scattare una foto | sui social è pioggia di critiche

Una influencer napoletana ha fermato l’auto in tangenziale per scattare una foto da pubblicare sui social. La scena ha attirato molte critiche online, perché mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri per un selfie non piace a nessuno. La ragazza si è fermata nel traffico, creando disagi e rischi inutili. La sua azione ha scatenato un’ondata di commenti duri, con molti che chiedono più senso di responsabilità da parte di chi lavora sui social.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.