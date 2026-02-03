Infantino è sicuro giusto il premio FIFA per la pace a Trump | Oggettivamente se lo merita

Gianni Infantino si schiera a favore del premio FIFA a Donald Trump, affermando che, oggettivamente, se lo merita. Il presidente della FIFA respinge le richieste di boicottare la Coppa del Mondo 2026 e difende la scelta di assegnare il riconoscimento all’ex presidente americano.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, difende il riconoscimento a Donald Trump e respinge le richieste di boicottaggio della Coppa del Mondo 2026. Apertura anche a una possibile riammissione della Russia: “Il veto non ha portato a nulla”.🔗 Leggi su Fanpage.it

TRUMP UN DISASTRO Il 5 dicembre 2025 Donald Trump ha ricevuto il premio Fifa per la pace da Gianni Infantino, usando queste parole: «Ora il mondo è un posto più sicuro» Notizia di ieri: più di 38.000 prenotazioni di hotel legate ai Mondiali FIFA 2026 ne - facebook.com facebook