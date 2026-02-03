Indirizzo Agrario presso il Valzani | premio di mille euro da Cantina San Donaci

La Cantina San Donaci ha premiato un indirizzo agrario presso il Valzani con mille euro. Giovedì 29 gennaio, i soci si sono riuniti per l’assemblea, confermando la storica presenza nel panorama vitivinicolo del Salento.

SAN DONACI – Giovedì 29 gennaio si è tenuta l’assemblea dei soci di Cantina San Donaci, una delle realtà vitivinicole più antiche dell’agro salentino. Fondata nel 1933, la Cantina conta oggi circa 300 soci, che si sono riuniti non solo per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche.🔗 Leggi su Brindisireport.it

