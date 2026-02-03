Indebitamenti L’ente di aiuto funziona

L’Organismo di composizione della crisi di Castiglione della Pescaia festeggia un anno di attività. In questo periodo, l’ente ha mostrato di funzionare bene, aiutando il Comune a gestire le situazioni di indebitamento. Il bilancio è positivo, e l’Occ si posiziona tra le realtà più efficienti in Italia.

CASTIGLIONE L’ Organismo di composizione della crisi (Occ) del Comune di Castiglione della Pescaia celebra il suo primo anno di attività, tracciando un bilancio eccezionalmente positivo e ponendosi tra le eccellenze nazionali. Iscritto al registro ministeriale il 5 febbraio 2025, l’Organismo si è rapidamente affermato come punto di riferimento cruciale per i soggetti sovraindebitati nel circondario del Tribunale di Grosseto. A soli dieci mesi dall’avvio della piena operatività, l’Occ ha già attivato 40 procedure. Questo intenso lavoro ha gestito un ammontare complessivo di debiti presentati che supera i 2,4 milioni di euro, gravanti sulle spalle di cittadini la cui “meritevolezza” ad essere aiutati è stata attentamente valutata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

