Tre persone, tutte straniere, sono state messe sotto inchiesta dopo gli scontri avvenuti durante lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. Gli eventi si sono svolti il 31 gennaio, quando alcune persone hanno preso parte a manifestazioni di protesta e poi si sono scontrate con le forze dell’ordine. La polizia ha identificato e indagato tre sospetti, ancora da identificare ufficialmente, per il loro ruolo negli scontri. La situazione resta sotto controllo, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle accuse.

Tre persone sono state indagate per aver partecipato a scontri durante lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, nel corso di una manifestazione del 31 gennaio. Tra i tre arrestati, due residenti a Torino, di 31 e 35 anni, e un giovane straniero di 22 anni, sono accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La procura, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre altre 24 persone, anch’esse denunciate, sono rimaste a piede. Le indagini, condotte dal procuratore aggiunto Emilio Gatti e dalla sostituta Chiara Molinari, riguardano anche possibili reati di travisamento, resistenza e porto di strumenti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagati tre persone, tra loro stranieri, per aver partecipato a scontri durante lo sgombero di Askatasuna.

