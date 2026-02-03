Incontro Usa-Iran venerdì in Turchia Khamenei provoca | Sionisti sconfitti

Venerdì si tiene in Turchia l’incontro tra Stati Uniti e Iran, un passo importante nel tentativo di avvicinare le due parti. Khamenei ha preso la parola e ha provocato, dicendo che i “Sionisti sono sconfitti”. Trump, invece, ha aperto alla possibilità di negoziati, ma ha chiarito che non rinuncerà alla sua posizione, mantenendo la pistola sul tavolo. Intanto il Cremlino si è offerto di custodire l’uranio, ma il regime iraniano ha risposto secco, rifiutando ogni proposta.

Trump apre ai negoziati ma con la pistola poggiata sul tavolo. Il Cremlino si offre di custodire l'uranio: no secco del regime. Donald Trump è pronto a trattare con l'Iran. Ma con la pistola poggiata sul tavolo. Secondo Axios, Washington avrebbe dato disponibilità a Teheran di avviare dei negoziati per raggiungere finalmente un accordo. In tal senso, Egitto, Qatar e Turchia si stanno adoperando per organizzare un vertice, da tenersi probabilmente venerdì a Istanbul, tra l'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il genero dello stesso Trump, Jared Kushner, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.

