Incontro di boxe diventa virale per lo stranissimo accoppiamento tra i pugili quasi imbarazzante

Questa notte, il match tra MacDonald e Vysniauskas è diventato virale. Il debutto del pugile italiano ha suscitato molte polemiche per la scelta di affrontare un avversario di 11 anni più grande, in uno scontro che molti hanno trovato quasi imbarazzante. La partita si è conclusa con un esito che ha lasciato tutti sorpresi, alimentando discussioni sul pugilato e le sue regole.

Il debutto da pro di MacDonald è stato assurdo e ha suscitato grandi polemiche: ha sfidato Vysniauskas, di 11 anni più grande, in un accoppiamento davvero controverso.

