Prosegue a Siena il ciclo di incontri in Biblioteca. Durante il mese di febbraio, la sala storica di via della Sapienza ospita conferenze e presentazioni, portando avanti il progetto di incontri tra pubblico e autori. Gli eventi continuano a richiamare appassionati e curiosi, offrendo l’occasione di avvicinarsi a storie che spaziano dal sogno di Siena all’Asia.

Prosegue nel mese di febbraio il ciclo di " Incontri in Biblioteca ", la rassegna di conferenze e presentazioni ospitata dalla Biblioteca comunale degli Intronati, nella Sala storica di via della Sapienza. Gli appuntamenti, tutti con inizio alle 17.30, sono curati e moderati da Raffaele Ascheri, presidente della biblioteca comunale, e spaziano tra storia, letteratura, geopolitica e memoria civile affiancando temi e argomenti di carattere locale a riflessioni sul piano internazionale. Il primo incontro è in programma giovedì (5 febbraio), con la presentazione del volume ‘Geopolitica dell’Asia centrale ‘di Alessandro Fanetti, che dialogherà con Ascheri sui nuovi equilibri di un’area cruciale dello scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Incontri’ in Biblioteca. Dal sogno di Siena all’Asia

InSalaZa 2026 propone un approfondimento sulla Biblioteca di Cinema e Storia dell'AAMOD, che va oltre la semplice conservazione.

