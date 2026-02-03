Incivili allo sbaraglio a Pellezzano | in azione le Guardie Zoofile Aisa di Salerno 3 sanzionati

Da salernotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, le Guardie Zoofile Aisa di Salerno sono intervenute a Pellezzano per fermare alcuni incivili. Alle 4 del mattino, hanno multato tre persone per aver abbandonato sacchi neri con rifiuti senza differenziarli. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi passava, con i trasgressori che non hanno opposto resistenza. È stato un intervento rapido e deciso per fermare comportamenti irresponsabili.

Notte di super lavoro per le Guardie Zoofile Aisa di Salerno. Tre persone, intorno alle 4 di mattina, sono state sanzionate per errato conferimento dei rifiuti in sacchi neri e senza alcuna differenziazione. Sempre nella notte, le Guardie Ecozoofile hanno prestato assistenza ad un centauro.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pellezzano Guardie Zoofile

Ladri in azione ad Agropoli e Cicerale, truffatori allo sbaraglio a Monte San Giacomo

Negli ultimi giorni, il territorio ha registrato alcuni episodi di criminalità che hanno coinvolto diverse località.

Incivili in azione a Salerno: rifiuti e tv abbandonati nel sottopasso di Torrione

Nel sottopasso tra via Torrione e via Petrone a Salerno si registra una nuova presenza di rifiuti abbandonati, tra cui anche una televisione dismessa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pellezzano Guardie Zoofile

incivili allo sbaraglio aIncivili allo sbaraglio a Pellezzano: in azione le Guardie Zoofile Aisa di Salerno, 3 sanzionatiNotte di super lavoro per le Guardie Zoofile Aisa di Salerno. Tre persone, intorno alle 4 di mattina, sono state sanzionate per errato conferimento dei rifiuti in sacchi neri e senza alcuna differenzi ... salernotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.