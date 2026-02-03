Incivili allo sbaraglio a Pellezzano | in azione le Guardie Zoofile Aisa di Salerno 3 sanzionati

Questa notte, le Guardie Zoofile Aisa di Salerno sono intervenute a Pellezzano per fermare alcuni incivili. Alle 4 del mattino, hanno multato tre persone per aver abbandonato sacchi neri con rifiuti senza differenziarli. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi passava, con i trasgressori che non hanno opposto resistenza. È stato un intervento rapido e deciso per fermare comportamenti irresponsabili.

🔗 Leggi su Salernotoday.it

