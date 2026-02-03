Incidenti a Torino è bufera a Nonantola

Violenza durante il corteo pro Askatasuna a Torino ha scosso l’opinione pubblica e la politica. Le immagini delle tensioni di sabato scorso sono circolate rapidamente sui social e in TV. Nelle ultime ore, la vicenda ha acceso il dibattito tra i politici locali, con alcune forze che chiedono maggiore sicurezza e altre che difendono il diritto di manifestare. La situazione resta calda e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Le violenze accadute durante il corteo pro Askatasuna di sabato scorso a Torino, le cui immagini sono rimbalzate tra social e telegiornali, hanno avuto riflessi, nelle scorse ore, anche nella politica locale. A finire nel mirino di Fratelli d’Italia, con tanto di richiesta di dimissioni, è stata l’assessora ai servizi sociali Ileana Borsari, la quale ha condiviso un intervento della pagina Facebook, che in merito ai fatti di Torino scrive tra l’altro: "Manganello e propaganda. Quello che è accaduto a Torino non è soltanto un episodio di ordine pubblico: è un laboratorio politico. Una manifestazione nata come protesta contro la propaganda meloniana e contro un modello autoritario di gestione del potere è stata trasformata, nel racconto governativo, in una sorta di "notte dei cristalli" utile a giustificare l’ennesima stretta repressiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

