Incidente sull' autostrada Torino-Bardonecchia a Exilles | tir cisterna carico di sostanze pericolose perde il rimorchio lungo intervento di travaso

Un tir con cisterna carica di sostanze pericolose si è ribaltato ieri sera sull’autostrada Torino-Bardonecchia, nella galleria di Exilles. Sul posto sono arrivati 24 vigili del fuoco con otto squadre diverse, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area. La cisterna ha perso il rimorchio, creando una situazione di rischio che ha richiesto un intervento di travaso delle sostanze. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, e i soccorritori hanno dovuto operare con attenzione per evitare incidenti o fuoriuscite

A partire dal tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino, per un totale di 24 unità, sono intervenute sull'autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus nella galleria Cels a Exilles per un tir cisterna che, viaggiando in direzione della Francia, trasportava una sostanza pericolosa e il cui rimorchio si è staccato improvvisamente dalla motrice. La cisterna è stata messa in sicurezza e portata all'esterno della galleria per effettuare il travaso della sostanza a una seconda cisterna di soccorso fatta arrivare sul posto.

