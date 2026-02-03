Incidente fra due auto Tra i feriti una ragazza di 19 anni

Stamattina alle 6.39, in via del Fiume a Terranuova Bracciolini, due auto si sono scontrate. L’incidente ha coinvolto diversi feriti, tra cui una ragazza di 19 anni. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma le cause dello schianto sono ancora da chiarire.

I soccorritori del 118 sono dovuti intervenire a Terranuova Bracciolini. Ricoverati alla Gruccia anche due uomini di 52 e 64 anni Un incidente si è verificato stamani, alle 6.39, in via del Fiume a Terranuva Bracciolini. Coinvolte due autovetture che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con auto infermieristica del Valdarno, Blsd Misericordia di Terranuova Bracciolini, Blsd di San Giovanni e Blsd di Figline Valdarno, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Un uomo di 52 anni, uno di 64 e una ragazza di 19 anni sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso della Gruccia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Lodi, 9 gennaio 2026 – Un incidente sulla Sp 25 ha coinvolto due veicoli, con un'auto che è finita nel fossato.

Un incidente tra due auto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio nei pressi dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Roma, auto travolta sulla Colombo: ipotesi gara clandestina, muore a 20 anni Beatrice Bellucci

