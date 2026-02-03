Inchiesta per corruzione in Atc sospeso il dipendente indagato Sotto la lente documenti e pc

La Spezia, 3 febbraio 2026 – L’azienda di trasporto pubblico Atc Esercizio ha sospeso un dipendente indagato dalla Procura della Spezia per un'inchiesta sulla corruzione. La decisione è arrivata dopo che sono stati sequestrati documenti e computer dell’uomo, che ora è fuori servizio mentre si svolgono le indagini.

La Spezia, 3 febbraio 2026 – Atc Esercizio ha sospeso dal servizio il dipendente indagato dalla Procura della Spezia. La decisione è stata presa nel corso del fine settimana appena trascorso, alla luce delle verifiche interne effettuate all'indomani del blitz nel quartier generale di via Leopardi effettuato dalla Guardia di Finanza su delega del sostituto procuratore Elisa Loris. I finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria del comando provinciale guidato dal colonnello Massimiliano Re sono andati a botta sicura, prelevando nell'ufficio del lavoratore documentazione cartacea, pc, e smartphone.

