Incendio in appartamento a Capo d’Orlando | fiamme partite da stufa intervento dei vigili per salvare famiglia e vicini

Un incendio si è sviluppato martedì sera a Capo d’Orlando, intorno alle 20.45. Le fiamme sono partite da una stufa all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a mettere in salvo la famiglia che vive nell’appartamento e anche alcuni vicini, che rischiavano di essere coinvolti dal fuoco. Sul posto sono arrivati diversi mezzi e i soccorritori hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio

Un incendio divampato intorno alle 20.45 di martedì 3 febbraio 2026 ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina a Capo d'Orlando. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono partite da una stufa, che ha provocato il rogo in alcune stanze dell'abitazione. L'evento ha generato un'immediata emergenza, con il rischio concreto di propagazione e di colpire i vicini. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, nessun residente ha riportato ferite né è stato colpito dal fumo. L'azione rapida e coordinata dei soccorritori ha evitato conseguenze gravi, limitando i danni a poche stanze dell'alloggio, mentre altre aree dell'appartamento sono rimaste integre.

