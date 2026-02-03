Sono iniziati i lavori per il nuovo sottopasso ciclopedonale di via San Francesco. L’opera mira a rendere più sicura e più facile la mobilità tra i quartieri a est e a ovest della ferrovia. Ora si aspetta solo che i lavori progrediscano rapidamente.

Sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di via San Francesco, un’infrastruttura strategica per migliorare la sicurezza, la mobilità dolce e il collegamento tra i quartieri a est e a ovest della linea ferroviaria. L’intervento, programmato con un cronoprogramma complessivo di 582 giorni, ha preso avvio con la consegna delle aree di cantiere e l’allestimento delle prime opere propedeutiche. Molte le attività iniziali previste.? Cantierizzazione lato est (zona supermercato): allestimento delle aree operative, posa delle recinzioni e della segnaletica, demolizione dei cordonati e fresatura dell’impronta del futuro sottopasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In via San Francesco. Avviati i lavori per il nuovo sottopasso ciclopedonale

È stato completato il nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia, un intervento strategico che collega la zona mare con l'entroterra attraversando la Statale 16.

