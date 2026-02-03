In un giorno 663 cambi ’spalmati’ su dieci professionisti

Questa mattina alle otto davanti alla farmacia di Sarteano si sono visti dieci professionisti, tra medici e operatori sanitari. Un incontro nato per caso con il dottor Betti, che si è ritrovato lì insieme ad altri cittadini. La scena si è svolta tra battute di cortesia e qualche sorriso, ma la realtà è cambiata subito. Davanti a loro si sono formate lunghe file di persone in attesa di scegliere il nuovo medico di base. Tra preoccupazioni e qualche lacrima, molti anziani si sono trovati spiazzati all’idea di dover usc

"Questa mattina alle 8, davanti alla farmacia, con il dottor Betti ci siamo trovati lì per caso. Una battuta a Domenico per il pensionamento, perché a Sarteano il buonumore non manca mai e poi, piano piano, la realtà: la fila lunga per la scelta del medico, le preoccupazioni, fino alle lacrime di qualcuno più avanti con l’età, spaventato all’idea di dover scegliere un medico fuori dal nostro Comune". Francesco Landi, primo cittadino di Sarteano, affida a un lungo post sui social una riflessione e le informazioni per i suoi cittadini, costretti a una ‘ migrazione sanitaria ’. Il problema, come noto, è strutturale: la carenza dei medici di medicina generale è il risultato di una programmazione rivelatasi insufficiente nel corso degli anni e si tratta di una criticità diffusa in tutta Italia, che però nei piccoli centri e nelle aree interne assume contorni più duri e che questa volta tocca direttamente Sarteano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

