In sella alla sua moto si scontra contro un'auto morto centauro | la vittima è Davide Brugnetti

Un incidente in provincia di Bergamo si è concluso con la morte di un centauro. Davide Brugnetti ha perso la vita dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto. L’incidente è avvenuto questa mattina, ancora da chiarire le cause esatte. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per Brugnetti non c’era più niente da fare. La strada è stata chiusa per le verifiche e le indagini.

Scontro tra auto e moto in provincia di Bergamo. Un uomo è morto poco dopo l'incidente. La vittima si chiamava Davide Brugnetti. A Ponteranica all'incrocio della strada provinciale con via Fustina. Brugnetti era operaio di 53 anni di Petosino, si è schiantato con una Suzuki guidata da una 50enne.

