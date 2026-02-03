in morte di fabio scuto

Fabio Scuto è morto ieri all’età di 68 anni. Giornalista con oltre trent’anni di esperienza, ha lavorato principalmente a Repubblica, poi alla Stampa e infine al Fatto Quotidiano. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione italiana.

Fabio Scuto, che è morto ieri, a 68 anni, è stato per trent’anni a Repubblica, prima di passare alla Stampa e poi al Fatto Quotidiano. Ha viaggiato dappertutto, soprattutto in medio oriente e nell’Africa del nord. Dal 2010 fu stabilmente a Gerusalemme come corrispondente, fino al 2016. L’ho conosciuto nell’estate del 2014, quando andai in Israele per Repubblica, durante una delle guerre di Gaza, la più distruttiva prima del 2023. Poteva dargli fastidio che gli arrivasse in casa, a scrivere dei suoi argomenti, un estraneo, per giunta largamente ignorante dei luoghi e delle loro storie. Al contrario, mi accolse con un’allegrissima benevolenza, e nel giro di poche ore facemmo amicizia come succede di rado a persone adulte e, nel mio caso, già anziane: come fra compagni di scuola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Addio a Fabio Scuto: da questa colonna ha girato il mondo per noi x.com

Etiopia, Darfur, Egitto, Afghanistan, Libia, con tagli di spy story, sport, turismo, antefatti e flashback che in pochi ricordavano. Da questa colonna il nostro gigante collega Fabio Scuto ha raccontato per anni e in poche righe il mondo al contrario, il sud, le altre gu - facebook.com facebook