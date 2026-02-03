In Francia allarmi bomba e attacchi contro gli ebrei Colpite scuole e sinagoghe
A Parigi e dintorni si temono nuovi attacchi dopo le minacce di bomba contro scuole e sinagoghe. Sei luoghi sensibili sono stati evacuati tra Montrouge e la capitale, con la polizia in allerta. La situazione resta tesa mentre le autorità cercano di contenere il panico tra la popolazione.
Roma. Un’ondata di minacce di attentati ha causato il caos nella regione dell’Île-de-France, portando all’evacuazione di sei siti sensibili in numerose aree fra Montrouge e Parigi, comprese scuole e luoghi di culto ebraici. Anche il supermercato Hyper Cacher di Porte de Vincennes, già segnato dall’attentato del 2015, è stato coinvolto. La prima segnalazione ha riguardato il liceo Jeanne-d’Arc di Montrouge nella Hauts-de-Seine. Il preside ha ricevuto un’email in cui si segnalava l’esplosione di una bomba nella scuola. Oltre settecento studenti sono stati immediatamente evacuati. Anche una sinagoga è stata evacuata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
