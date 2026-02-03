In campo con Galep | i compagni di golf ricordano Emanuele Galeppini

Gli amici e i compagni di golf si sono ritrovati oggi per ricordare Emanuele Galeppini, conosciuto come Galep. La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, con alcuni di loro che hanno condiviso ricordi e aneddoti sulla sua passione per il golf e il suo sorriso sempre presente. La scritta in corsivo bianca su sfondo arancione, con il cuore stilizzato, ha accompagnato l’omaggio, sottolineando il legame che lui aveva con questo sport e con chi gli voleva bene.

"In campo con Galep": una scritta in corsivo bianca su uno sfondo arancione, con un cuore stilizzato. Questo l'omaggio del circolo Golf e Tennis di Rapallo a Emanuele Galeppini, il 17enne genovese mancato la notte di Capodanno nella strage di Crans Montana, in Svizzera.

