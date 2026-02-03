In Brianza si sforna il pane delle Olimpiadi Milano-Cortina | dove si compra

In Brianza, il pane delle Olimpiadi viene sfornato per la prima volta. È fragrante e gustoso, pronto a essere assaggiato nel giorno in cui la fiaccola olimpica passerà per la città. La produzione segna un passo simbolico verso l’evento, che si avvicina con tutti i preparativi già in corso.

È gustoso e fragrante al punto giusto, ed è stato sfornato per la prima volta all'alba di martedì 3 febbraio, giornata nella quale la fiaccola olimpica attraverserà la città. È il "pane delle Olimpiadi" e viene impastato al Panificio Baio di via San Fermo della Battaglia a Seveso, dove appunto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Sono state rese note le sedi delle Olimpiadi invernali del 2026.

Arriva il caffè ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Positiva al doping Rebecca Passler, atleta azzurra del biathlon. È il primo caso alle #Olimpiadi di Milano-Cortina, a quattro giorni dall’inizio dei Giochi. #Tg1 Anna Milan - facebook.com facebook

- 7 giorni al via per le Olimpiadi Milano Cortina Mentre atlete e atleti mettono a punto gli ultimi dettagli, la nostra squadra ha già tagliato il traguardo e siamo pronti a garantire l’energia che alimenterà ogni gara, ogni emozione e ogni vittoria. Abbiamo realiz x.com