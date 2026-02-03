In auto con cocaina e crack in casa altro stupefacente | uomo e donna in arresto

I carabinieri di Milazzo hanno arrestato ieri un uomo di 41 anni e una donna di 33, entrambi noti alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato in auto cocaina e crack, mentre in casa sono stati trovati altri stupefacenti. I due sono stati portati in caserma e ora sono in attesa di processo.

Ieri a Milazzo i carabinieri della Compagnia hanno arrestato un 41enne e una 33enne, già noti alle Forze dell’ordine, poiché ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.In particolare, l’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile, i quali.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Milazzo Uomini Trovato con dosi di cocaina e crack: scatta l'arresto In auto con la cocaina: denunciati un uomo e una donna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milazzo Uomini Argomenti discussi: Spaccio in strada, consegna le dosi a una donna in auto: in casa ha un magazzino di droga; Sorpreso con cinque dosi di cocaina e 400 euro in auto; Sul tir con un carico di 111 chili di cocaina, il navigatore aveva destinazione Roma; Sulla Rieti-Terni con la cocaina in auto. La Polizia arresta un tunisino e rimpatria un marocchino. Con la cocaina in auto, 20 km di fuga contromano prima dello stopVenti chilometri contromano lungo la Circonvallazione esterna con a bordo un carico di 59 dosi di cocaina da proteggere. Sono quelli percorsi da Francesco Di Natale, 28 enne del parco Verde di Caivano ... ansa.it Milazzo: sorpreso in auto con dosi cocaina e contanti, arrestati un 41enne ed una 33enneEntrambi già noti alle Forze dell'ordine. La donna era all'interno dell'appartamento dove sono state sequestrate altre dosi di droga ... msn.com Pontinia: Trovato al volante dell’auto con a bordo un coltello e della cocaina, 51enne denunciato Nel corso della nottata di ieri, i carabinieri di Pontinia hanno denunciato un uomo di 51 anni, residente a Sezze, per i reati porto di armi od oggetti atti ad offender - facebook.com facebook Scappa all’alt, lancia cocaina dall’auto in corsa e poi si schianta: 25enne arrestato x.com

