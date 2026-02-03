Impromptus | la fisarmonica di Simone Zanchini incontra i danzatori di Aterballetto

Venerdì 6 febbraio le Artificerie Almagià ospitano lo spettacolo Impromptus. La fisarmonica di Simone Zanchini si unisce ai danzatori di Aterballetto in una serata di musica e danza. Lo spettacolo, inserito nel programma del Teatro Alighieri, propone arie, improvvisazioni e coreografie che coinvolgeranno il pubblico in un mix di emozioni e movimento.

Venerdì 6 febbraio, alle Artificerie Almagià, verrà presentato al pubblico Impromptus: arie, danze e improvvisazioni, uno spettacolo inserito in un percorso dedicato alla danza del Teatro Alighieri, realizzato in collaborazione con il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio creativo in cui coreografi e musicisti possano lavorare fianco a fianco, dando vita a opere che prendono forma dall’improvvisazione e dalla reciproca ispirazione. Ad andare in scena venerdì sera, il virtuoso della fisarmonica Simone Zanchini e gli interpreti di Aterballetto, Matilde Di Ciolo e Matteo Capetola, per superare i confini tradizionali della composizione in brevi performance che esprimono l’intensità del confronto fra musica e danza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Venerdì e sabato, otto danzatori si esibiranno sul palco del Teatro degli Animosi di Carrara in un'interpretazione ispirata al tema della "leggerezza" di Italo Calvino.

