Immigrati all’assalto delle divise | militare preso a morsi da un ghanese

Un militare è stato morso da un immigrato a Napoli, mentre cercava di fermarlo. L’uomo, un ghanese irregolare, ha aggredito il carabiniere al petto, provocando scompiglio tra i passanti. Non lontano, ad Arezzo, un nigeriano ha rotto la caviglia a un uomo dell’Arma in borghese durante un intervento. Due episodi che mettono in luce le tensioni in città legate alla presenza di stranieri irregolari.

Choc a Napoli: carabiniere azzannato al petto da un africano irregolare che stava molestando i passanti Arezzo, nigeriano spezza la caviglia a un uomo dell’Arma in borghese. Roma, vigili assaliti da camerunese.. Milano, i fari della Procura sulla pattuglia che ha ferito un rapinatore cinese armato. Città blindata in vista dei Giochi, ma le forze dell’ordine temono i calvari giudiziari.. Lo speciale contiene due articoli. Forze dell’ordine sotto assedio da Nord a Sud solo perché svolgono «il loro dovere». Dopo la violenza inaudita di Torino contro i poliziotti, quanto accaduto nella periferia di Napoli ha dell’incredibile: un cinquantenne ghanese è stato fermato mentre molestava i passanti e per tutta risposta ha morso al petto uno dei militari. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 65.

