Ilenia Musella la lite in strada e la coltellata alla schiena | chi stanno cercando

Oggi pomeriggio, nel quartiere Ponticelli a Napoli, si è verificato un episodio grave. Ilenia Musella, 22 anni, è stata colpita alla schiena con un coltello durante una lite in strada. La giovane, coinvolta in una rissa che ha visto più persone, è morta a causa delle ferite. La polizia sta cercando di capire chi siano i coinvolti e cosa abbia scatenato la lite. Per ora, nessuna persona è stata ancora fermata.

Oggi pomeriggio, 3 febbraio 2026, nel quartiere Ponticelli a Napoli, in via Chiaro di Luna nel rione Parco Conocal, si è consumata una tragedia: Ilenia Musella, 22 anni (alcune fonti indicano 23), è stata uccisa con una coltellata alla schiena durante una lite in strada che ha coinvolto più persone. La giovane è stata caricata in auto da qualcuno e trasportata d'urgenza all'ospedale Villa Betania, ma è arrivata già priva di vita: i medici non hanno potuto fare nulla. L'arma usata sembra compatibile con un coltello da cucina, rafforzando l'ipotesi di un gesto impulsivo.Gli investigatori della Polizia (Squadra Mobile e commissariato locale), coordinati dal pm Ciro Capasso, puntano su una lite familiare come movente principale.

