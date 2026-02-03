Ilary Blasi si gode un weekend romantico a Cortina con Bastian Muller. La coppia si è concessa qualche giorno di relax tra neve e paesaggi incantati, lontano dai riflettori. Prima di tornare in tv per il Grande Fratello, si sono dedicati momenti di intimità e calma, lontano dal caos della città. La neve ha fatto da cornice a questa fuga d’amore, che sembra aver rinvigorito il loro rapporto.

Ilary Blasi, ritiro extralusso con Bastian Muller prima della sfida su Canale 5 La neve di Cortina d'Ampezzo è diventata il palcoscenico ideale per l'ultimo relax di Ilary Blasi, avvistata più radiosa che mai in compagnia del compagno Bastian Muller. La coppia ha scelto l'esclusiva cornice del ristorante El Camineto per un pranzo gourmet, attirando gli sguardi dei presenti tra un brindisi e l'altro. Ma dietro l'atmosfera ovattata delle Dolomiti si nasconde la carica di una conduttrice che sta per riprendersi tutto. Con lo sguardo già rivolto agli studi di Roma, Ilary ha confermato di essere nel pieno della preparazione per la nuova edizione del Grande Fratello, un ritorno che il pubblico reclama a gran voce.

© Novella2000.it - Ilary Blasi infiamma Cortina con Bastian: relax d’amore prima del GF

Ilary Blasi e Bastian Personaggi Tv si preparano a convolare a nozze, segnando un nuovo capitolo nella vita della conduttrice.

Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

