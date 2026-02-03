Ilaria Spada chi è marito Kim Rossi Stuart | Per due anni abbiamo deciso di non lavorare
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart hanno deciso di prendersi una pausa dal lavoro per due anni. La coppia, insieme da quindici anni, ha tre figli: Ettore, Ian e Lea. Ora si dedicano alla famiglia, lontano dalle luci del set.
Ilaria Spada ed il marito Kim Rossi Stuart sono una coppia da quindici anni: dalla loro unione sono arrivati Ettore, Ian, e Lea. Ilaria Spada e il primo incontro con il marito Kim Rossi Stuart. L’attrice sarà ospite oggi della seconda puntata settimanale de La Volta Buona in onda dalle 14:05 su Raiuno. Il primo incontro tra la Spada e Rossi Stuart avviene a casa di Caterina Balivo. Proprio nell’abitazione della conduttrice amica in comune di entrambi, scocca la scintilla. I due si ritrovano poco prima della cena, uno di fianco all’altra “nello sgabuzzino dove si ripongono i cappotti” come la stessa ha raccontato nel corso di un’intervista su F. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
