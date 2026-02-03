Ilaria Musella uccisa con una coltellata alla schiena aveva 23 anni | dramma nel Napoletano

È morto questa sera Ilaria Musella, la ragazza di 23 anni ferita con una coltellata alla schiena nel quartiere Ponticelli di Napoli. Dopo il colpo, è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e non ce l’ha fatta. La polizia indaga sul motivo dell’aggressione e cerca di capire chi abbia agito e perché.

Dramma nel Napoletano. Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Indaga la Polizia di Stato. Per ora non si conoscono altri dettagli. Secondo quanto riporatto dalla stamp locale e da il Mattino, la ragazza si chiamava Ilenia Musella ed era residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli. +++ notizia in aggiornamento +++

