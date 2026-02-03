Il voto in Palestina e il nuovo governo di Gaza | Hamas sotto pressione da due fronti

Hamas si trova sotto pressione a Gaza. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha deciso di convocare le prime elezioni in vent’anni, fissandole per l’1 novembre, cercando di rafforzare il suo controllo sulla regione. Nel frattempo, il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza, legato all’amministrazione americana di Trump, si prepara a gestire la zona post-bellica della fascia marittima, creando una nuova sfida per il governo di Hamas. La situazione resta tesa, con le fazioni che si muovono su più fronti.

La leadership di Hamas sulla Striscia di Gaza postbellica è sfidata da due direttrici: il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha convocato per l’1 novembre le prime elezioni nello Stato da lui guidato in vent’anni, poche settimane dopo la nomina del Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (Ncag) legato al Board of Peace del presidente americanon Donald Trump che dovrà gestire l’amministrazione post-bellica della fascia marittima del territorio palestinese. A essere convocato sarà il voto per rinnovare il parlamento dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, soggetto politico la cui leadership coincide con l’Autorità Nazionale Palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il nuovo governo di Gaza, guidato dal premier Ali Shaath con 11 ministri tecnici, si appresta a prendere ufficialmente il comando.

Il presidente palestinese Abu Mazen indice le prime elezioni del parlamento dell’OlpIl presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen, ha indetto le prime elezioni del parlamento dell’Organizzazione per la liberazione della Pales ... tpi.it

Voto ONU sul piano USA per Gaza: quand’è, tutti gli scenari/ Caos Palestina-Russia: Hamas si rintana a RafahDovremo attendere in Italia fino alle ore 23 per conoscere il risultato del voto ONU sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti di Donald Trump per il futuro della Striscia di Gaza: dalla tregua ... ilsussidiario.net

