Cristiano Ronaldo sta per lasciare l’Al-Nassr a giugno. La notizia circola già sui social, senza molte polemiche, ma con grande sorpresa. Il portoghese avrebbe deciso di tornare in Europa o di approdare negli Stati Uniti, mettendo fine alla sua avventura in Arabia Saudita. I tifosi sono curiosi di capire quale sarà la sua prossima mossa.

2026-02-03 12:11:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare Al-Nassr a giugno e a concludere la sua carriera in Europa o negli Stati Uniti, secondo quanto riferito. La frustrazione di Ronaldo per quella che percepisce come una mancanza di rispetto nei suoi confronti in Arabia Saudita è esplosa negli ultimi giorni e si è reso indisponibile per la vittoria per 1-0 di ieri in casa dell’Al-Riyadh. La prossima partita dell’Al-Nassr è venerdì mentre continuano la loro battaglia per il titolo della Pro League. Cosa ha causato la frustrazione di Ronaldo?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il volto del calcio saudita, la mancanza di rispetto e cosa succede adesso…

Dopo anni di assenza, il Regno Unito annuncia il suo ritorno ufficiale nel programma Erasmus, segnando un passo importante nel rapporto con l'Europa.

Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si parla di possibili variazioni nel calendario delle prossime partite.

