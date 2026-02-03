Il volo di Atitech con fatturato record tra Airbus jet di lusso e nuovi mercati | Napoli est la nuova Barceloneta
Entrare negli hangar di Atitech a Capodichino significa entrare in un mondo a parte. L’azienda napoletana ha chiuso il 2023 con un fatturato record, salito del 208% rispetto all’anno precedente, toccando i 168 milioni di euro. Il presidente Gianni Lettieri spiega che il successo arriva grazie a nuovi mercati e a contratti con Airbus, oltre a investimenti importanti sui jet di lusso. La sede si trasforma ogni giorno in un crocevia di attività, con un occhio di riguardo anche per Napoli est, che si sta afferm
Entrare negli hangar di Atitech a Capodichino significa varcare la soglia di una città nella città. Ad accoglierci negli uffici dell'impresa che dal 2022 a oggi ha fatto registrare un incremento del fatturato pari al 208% (da 55 a 168 milioni) è il presidente Gianni Lettieri, che è riuscito a.🔗 Leggi su Napolitoday.it
