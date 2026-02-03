Il volo dall' ottavo piano e il pugno sferrato al cadavere cosa sappiamo sull' omicidio di Juan Carlos

Questa mattina, un uomo è stato scaraventato dall’ottavo piano di un palazzo. La moglie, sentendo le urla, ha chiamato i soccorsi. Quando sono arrivati, hanno trovato il corpo senza vita di Juan Carlos. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di capire cosa abbia portato a questo tragico evento. Al momento, non ci sono ancora dettagli sugli eventuali responsabili o motivi.

Scaraventato nel vuoto dall'ottavo piano di un palazzo mentre qualcuno avvisava la moglie: "Stanno ammazzando tuo marito". Sarebbe morto così Juan Carlos Ortiz Duarte, 31enne colombiano precipitato sabato sera dall'ottavo piano di un palazzo a Pioltello (Milano). I carabinieri hanno fermato due connazionali della vittima, di 45 e 32 anni, irregolari in Italia. Due colombiani di 45 e 32 anni sottoposti a fermo per il decesso di un connazionale di 31 anni. Secondo l'accusa lo avrebbero fatto cadere al culmine di una violenta colluttazione. Si chiamava Juan Carlos Ortiz Duarte, "Nenè" per gli amici, l'uomo di 31 anni che lo scorso 31 gennaio è stato trovato senza vita nel cortile di una casa popolare di via Cimarosa. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio e i carabinieri hanno fermato due persone.

