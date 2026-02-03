Il vincitore della Coppa del Mondo in Francia afferma che il Liverpool è un fesso per aver pagato 60 milioni di sterline per il giovane difensore Jacquet

Christophe Dugarry attacca duramente il Liverpool. L’ex attaccante francese non ha mezzi termini e dice che pagare 60 milioni di sterline per Jeremy Jacquet, un giovane difensore del Rennes, è una mossa senza senso. Dugarry sottolinea che non c’è nessuna giustificazione per questa spesa e definisce il club inglese “fesso” per aver fatto un acquisto così azzardato. La polemica acceso sui social e tra gli addetti ai lavori non si ferma.

2026-02-03 14:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Christophe Dugarry afferma che non c’è “nessuna giustificazione” per cui il Liverpool spenda così tanto per un giocatore non provato L’ex attaccante della Francia Christophe Dugarry ha descritto il Liverpool come un “fesso” per aver sborsato 60 milioni di sterline per ingaggiare il difensore del Rennes Jeremy Jacquet. Il trasferimento del nazionale Under 21 della Francia ad Anfield è stato confermato ieri sera e trascorrerà il resto dell’attuale stagione di Ligue 1 al Rennes prima di trasferirsi al Liverpool in estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Liverpool Jacquet Quanti soldi riceve il vincitore della Coppa del Mondo? Il vincitore della Coppa del Mondo riceve un premio in denaro, che varia di anno in anno. Liverpool scatenato: preso Jacquet per 70 milioni Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Jeremy Jacquet per 70 milioni di euro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Liverpool Jacquet Argomenti discussi: Patrik Pezzo Rosola è il vincitore della Coppa del Mondo Junior; L’allenatore vincitore della Coppa del Mondo Mitchell firma un nuovo contratto con i Crimson Roses; Panchina d'Oro, la prima volta di Luciano Antonelli e Giulia Domenichetti. Castiglia: Piero Gialli sempre al nostro fianco; RECAP! Feller rimonta e torna a vincere, Braathen nuovo leader di slalom, Sala 21°. Manè, vincitore della Coppa d’Africa con il Senegal, ha parlato così di quanto successo in finale con il Marocco. Le dichiarazioniManè, vincitore della Coppa d’Africa con il Senegal, ha parlato così di quanto successo in finale con il Marocco. Le dichiarazioni Dietro il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa, arrivato al termine ... calcionews24.com Le leggende del calcio alzano il Trofeo LEGO della Coppa del Mondo FIFAGli ex vincitori della Coppa del Mondo FIFA e le leggende del calcio hanno rivissuto i loro giorni di gloria con il nuovo set del trofeo in edizione LEGO. style.corriere.it COPPA DAVIDE TIZZANO Sabato alla D'inverno sul Po in palio il Trofeo alla memoria del presidente federale recentemente scomparso La Coppa Davide Tizzano andrà al vincitore del 2x Senior maschile, specialità in cui Tizzano si laureò ca - facebook.com facebook Campione olimpico di sci, vincitore della coppa del mondo, è con noi Piero Gros! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.