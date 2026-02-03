Il villaggio olimpico di Cortina 2026 si prepara ad accogliere atleti e atlete da tutto il mondo. I lavori sono in corso, e le strutture stanno prendendo forma. Domani si inizieranno le prime consegne delle camere, mentre si intensificano i controlli di sicurezza. La città si muove per essere pronta all’arrivo di migliaia di persone. La tensione sale, ma anche l’entusiasmo tra chi lavora per rendere questa Olimpiade indimenticabile.

Il villaggio olimpico è da sempre il cuore pulsante di ogni Olimpiade, un microcosmo di culture, adrenalina e sogni. Milano sarà uno dei quattro poli dove atleti e atlete soggiorneranno per i prossimi giochi, dal 6 al 22 febbraio e poi, dal 6 al 15 marzo, per le Paralimpiadi. Per Milano Cortina 2026 non ci sarà un unico luogo dove gli atleti soggiorneranno tutti insieme, ma quattro diverse aree adibite all’ospitalità: le Olimpiadi invernali si svolgeranno su un territorio molto ampio, tra Lombardia, Veneto, e Trentino-Alto Adige. Saranno oltre 3500 atleti gli provenienti da più di 90 Paesi e che alloggeranno tra Milano, Cortina, Predazzo e le località di Bormio, Livigno e Anterselva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il villaggio olimpico di Cortina 2026, gli spazi dove dormono gli atleti e le atlete

Approfondimenti su Cortina 2026

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames.

A pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali, le immagini delle camere del Villaggio Olimpico di Milano-Cortina hanno fatto discutere.

Il Villaggio Olimpico di Milano a meno di 100 giorni dai Giochi: le camere, la mensa, ecco come sarà

