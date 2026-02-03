Il video del lancio del petardo su Audero | identificato il colpevole

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo. Il lancio ha colpito in pieno il portiere della Cremonese, Audero. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ora il responsabile è stato identificato. La polizia sta cercando di capire come sia stato possibile un simile episodio durante la partita.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, valida per l'ultima giornata di campionato, un tifoso nerazzurro ha lanciato in campo un petardo colpendo in pieno il portiere grigiorosso Audero. Queste le immagini dell'istante in cui l'ultras, un 19enne che è stato successivamente arrestato, ha scagliato l'ordigno verso il giocatore.

