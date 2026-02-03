Il video del lancio del petardo su Audero | identificato il colpevole

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo. Il lancio ha colpito in pieno il portiere della Cremonese, Audero. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ora il responsabile è stato identificato. La polizia sta cercando di capire come sia stato possibile un simile episodio durante la partita.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, valida per l’ultima giornata di campionato, un tifoso nerazzurro ha lanciato in campo un petardo colpendo in pieno il portiere grigiorosso Audero. Queste le immagini dell’istante in cui l'ultras, un 19enne che è stato successivamente arrestato, ha scagliato l’ordigno verso il giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il video del lancio del petardo su audero identificato il colpevole

© Gazzetta.it - Il video del lancio del petardo su Audero: identificato il colpevole

Approfondimenti su Cremonese Inter

Arrestato il colpevole del lancio del petardo ad Audero: è un ultras interista di 19 anni

La polizia ha arrestato un ultras interista di 19 anni, ritenuto responsabile del lancio del petardo contro Audero durante la partita.

Lancio del petardo contro il portiere Audero, le accuse si spostano su un 19enne ultrà interista: arrestato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: [Video] Cuneo sugli indici USA: azioni in rampa di lancio sono STM e Pharmanutra mentre Revo invece ... mah; Nioh 3 si mostra in un lungo video gameplay commentato, in vista del lancio del 6 febbraio; 'Buongiorno vicini'. Hamilton, che show a Fiorano: la citazione è già un cult; La 38^ America's Cup è ufficialmente lanciata: il 10 luglio 2027 a Napoli la prima regata di finale - Saily.

il video del lancioPetardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito ... leggo.it

il video del lancioPetardo contro Audero a Cremona, arrestato ultrà interista, il video del lancioSi tratta di un tifoso diverso da quello ricoverato in ospedale che ha perso tre dite della mano per lo scoppio di un'altra bomba carta ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.