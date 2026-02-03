Il viaggio della Fiamma Olimpica fino a Como

Oggi Como vive una giornata speciale: la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva anche nel Comasco. La torcia percorre le strade tra Brianza e Lario, portando con sé l’atmosfera delle Olimpiadi. Alla fine del percorso, la torcia raggiunge il centro di Como, tra applausi e emozioni.

Giornata storica per Como e provincia: oggi, martedì 3 febbraio, il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 porta la torcia anche nel Comasco, con un percorso che unisce Brianza e Lario e culmina nel capoluogo.Per quanto riguarda il territorio comasco, la tappa prevede il passaggio.

Aluccio, nome d’arte di Alessandro Andreozzi, giovane creator tolentinate di 22 anni, è stato scelto dal Comitato olimpico internazionale per narrare il percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi invernali.

