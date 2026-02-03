Il viaggio della Fiamma Olimpica fino a Como

Questa mattina, Como ha vissuto un momento speciale. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata nel territorio, portando con sé l’entusiasmo delle grandi occasioni. La torcia ha attraversato la Brianza e il Lario, attirando l’attenzione di tanti passanti e appassionati. La giornata si è conclusa nel centro di Como, dove la città ha accolto con calore questa simbolo di speranza e unità.

Giornata storica per Como e provincia: oggi, martedì 3 febbraio, il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 porta la torcia anche nel Comasco, con un percorso che unisce Brianza e Lario e culmina nel capoluogo.Per quanto riguarda il territorio comasco, la tappa prevede il passaggio.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Fiamma Olimpica "Aluccio" racconta il viaggio della Fiamma Olimpica Aluccio, nome d’arte di Alessandro Andreozzi, giovane creator tolentinate di 22 anni, è stato scelto dal Comitato olimpico internazionale per narrare il percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi invernali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Il viaggio della Fiamma Olimpica Ultime notizie su Fiamma Olimpica Argomenti discussi: L’anteprima della 51ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, da Dobbiaco a Bolzano; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 58 ci porta a Como; Il percorso della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: un viaggio che unisce l’Italia; Milano Cortina: da Bormio a Sondrio, la Fiamma Olimpica in Valtellina. Il viaggio della Fiamma Olimpica fino a ComoLa staffetta ha attraversato anche il Comasco: tappa a Cantù e Cernobbio, poi l’arrivo sul lungolago e la cerimonia finale in piazza Cavour ... quicomo.it Milano-Cortina, Malagò: viaggio fiamma finora successo mai vistoMilano, 3 feb. (askanews) – Il viaggio della fiamma, a detta non mia ma del Cio, della presidente del Comitato esecutivo, della Commissione atleti, della Sessione, è stato fino ad adesso, a due giorn ... askanews.it Merate, festa per la fiamma olimpica: centinaia in piazza Il passaggio della fiamma olimpica ha coinvolto Paderno d’Adda, Robbiate e Merate, dove erano presenti scuole e sindaci. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MerateECasatese #Merate #L - facebook.com facebook La fiamma olimpica ha attraversato Bergamo, passando anche dalla New Balance Arena, la casa dell’Atalanta Bergamasca Calcio Ad accoglierne il passaggio era presente Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate atalanta.it/news/la-fiamma… Li x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.