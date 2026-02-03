Il viaggio della Fiamma Olimpica fino a Como

Questa mattina, Como ha vissuto un momento speciale. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata nel territorio, portando con sé l’entusiasmo delle grandi occasioni. La torcia ha attraversato la Brianza e il Lario, attirando l’attenzione di tanti passanti e appassionati. La giornata si è conclusa nel centro di Como, dove la città ha accolto con calore questa simbolo di speranza e unità.

Giornata storica per Como e provincia: oggi, martedì 3 febbraio, il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 porta la torcia anche nel Comasco, con un percorso che unisce Brianza e Lario e culmina nel capoluogo.Per quanto riguarda il territorio comasco, la tappa prevede il passaggio.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

