Il Vescovo volante e altre storie all’Intermeeting dei Lions Club

Nel cuore di Tresivio, il Lions Club Masegra ha organizzato un evento che ha attirato molti appassionati di aviazione e non solo. Tra il fascino dell’aeronautica e le storie sorprendenti, si è parlato di un “Vescovo volante” che ha lasciato il segno durante l’Intermeeting. La serata si è svolta tra conversazioni, buon cibo e un’atmosfera informale, dimostrando ancora una volta come il club unisca persone di diverse età e interessi.

Al Lions Club Masegra tra fascino areonautico, Vescovo volante e altre storie dell’aria. Il tutto nel consueto spirito lionistico, stuzzicando le prelibatezze del Crap di Tresivio. Un Intermeeting organizzato dal presidente del Lions Club Sondrio Masegra Antonio Staino con il Lions Club Sondrio Host. Una serata partecipata che ha visto la presenza anche del presidente Paolo Balgera del Lions Club Tellino accompagnato da alcuni soci, oltre a una significativa rappresentanza dell’ Aeroclub di Sondrio. È stato ricordato "un episodio di particolare valore umano e lionistico: l’uso dell’ idrovolante da parte di don Luciano Capelli, vescovo delle Isole Salomon nato a Tirano in frazione Cologna, il cui brevetto di volo fu finanziato dai Lions valtellinesi – dicono dal Lion Masegra – Grazie al supporto dell’AeCi di Sondrio e all’impegno dell’istruttore Sergio Scaramuzzi, don Luciano è ancora oggi affettuosamente conosciuto come il Vescovo volante, simbolo di come il volo possa diventare strumento di servizio e missione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

